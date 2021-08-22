عاجل.. الرئيس الأمريكي يهاتف ولي عهد ابوظبي ويشكر الإمارات لدورها في عمليات الإجلاء بأفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للتعبير عن تقديره لدعم دولة الإمارات لعمليات الإجلاء من أفغانستان.



وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، فقد أعرب بايدن عن تقديره لدعم دولة الإمارات، في إجلاء مواطني الولايات المتحدة والدول الشريكة والمواطنين الأفغان من أفغانستان.

وأكد الزعيمان خلال الاتصال أن هذا الجهد التعاوني يعكس الشراكة الدائمة بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات.

كما اتفقا على أولوية العمل معًا لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

وسبق أن وجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الشكر لدولة الإمارات ومملكة البحرين والكويت ودول أخرى لمساعدة بلاده في عمليات الإجلاء من أفغانستان.

وما بين الاستضافة والإجلاء تواصل يد الإمارات الإنسانية عملها بفاعلية شهد لها الجميع بعد أن قامت بتسهيل عمليات الإجلاء لنحو 8,500 من الأجانب من أفغانستان وذلك باستخدام طائراتها وعبر مطاراتها.

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية بالتزامن مع قيام دولة الإمارات مؤخراً، بتسهيل مغادرة عشرات الرحلات الجوية التي تقل مئات المواطنين الأجانب من أفغانستان، بما في ذلك عدد من الدبلوماسيين والموظفين من مختلف الجنسيات والعاملين بالمنظمات غير الحكومية إلى مطارات الدولة.

وجهت المملكة المتحدة، الشكر لدولة الإمارات على الدعم الذي قدمته في عملية إجلاء مواطنين بريطانيين وأفغان من أفغانستان.