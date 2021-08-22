شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا تؤكد مقتل 7 أشخاص في حشد قرب مطار كابول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

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ذكرت قناة سكاي نيوز نقلا عن وزارة الدفاع البريطانية أن سبعة أشخاص قُتلوا في حشد قرب مطار كابول وسط حالة من الفوضى مع تجمع الآلاف لمحاولة الفرار من أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد.



وأفادت سكاي نيوز أن وزارة الدفاع قالت في بيان اليوم الأحد "الأوضاع على الأرض لا تزال في غاية الصعوبة لكننا نبذل قصارى جهدنا لإدارة الوضع بأكبر قدر من السلامة والأمن".

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من وزارة الدفاع البريطانية.