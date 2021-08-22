شكرا لقرائتكم خبر عن مركز تكنولوجى متنقل بكل حى ضمن جهود "حياة كريمة" لصالح المواطن..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تغيير الأوضاع المعيشية وإحداث نقلة للريف المصرى، والمستهدف أن يتم تنفيذه على مدار السنوات الثلاث القادمة، ويمثل هذا المشروع غير المسبوق أهمية بالغة فى تحسين جودة الحياة لـأكثر من نصف سكان مصر .

ومن بين ما تعمل عليه وزارة التخطيط لصالح مبادرة حياة كريمة، تأتى خطط الميكنة ضمن التحول إلى مصر الرقمية، والعمل على تعزيز ثقة المواطن، والعمل على التوسع فى المراكز المتنقلة، وأكد المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزير التخطيط لشئون التحول الرقمى، فى تصريحات مسبقة على أهمية التحول الرقمى والتوسع فيه في ظل التحول مع الجمهورية الجديدة، قائلا " هناك 260 مركزا تكنولوجيا متنقلا تقدم خدمات للمحليات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وخدمات التوكيلات والشهر العقارى بالتعاون مع وزارة العدل، وتقدم خدمات الأحوال المدنية بالتعاون مع قطاع الأحوال المدنية..نسعى لأن يكون لكل حى مركز تكنولوجى متنقل".

وحسبما أعلنت وزارة التخطيط مؤخرا، فالهدف من تلك المراكز هو تقليل تكدس المواطنين في أماكن تقديم تلك الخدمات، وتسهيل حصولهم على الخدمات بصورة لائقة لتحقيق رضاء المواطن، وهو ما يساهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

وتقوم فكرة مشروع "مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة" على توفير سيارات تنقل الخدمات الحكومية إلى مقر إقامة المواطنين في أماكن تواجدهم في وقت قياسي وذلك لسرعة انجاز تقديم الخدمات وبسهولة وكفاءة، بالإضافة إلى تعظيم موارد الدولة بتشجيع المواطنين على سداد مستحقات الدولة دون تأخير، وتؤدى تلك المراكز ما يزيد عن عدد (140) خدمة من خدمات المحليات وطباعة مخرجاتها دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز التكنولوجي بالحي أو المدينة وذلك من خلال عربة متنقلة مجهزة بأحدث أجهزة نظم المعلومات متصلة بمنظومة تأدية خدمات المواطنين بالمحليات بشبكة مؤمنة وسريعة، وتشمل تلك الخدمات المقدمة كل خدمات السدادات من دفع ايجار، واقساط، وتجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والاعلانات، كما تزود تلك المراكز المتنقلة بوسيلة رقابة متصلة بالمركز الرئيسي لمتابعة العمل وتحقيق الشفافية.

يشار إلى أن مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة بدأ بعدد (32) مركز تكنولوجى متنقل لوزارة التنمية المحلية تقدم كل خدمات المحليات، وعدد (20) مكتب شهر عقارى وتوثيق متنقل تابع لوزارة العدل تقدم كل خدمات مكاتب التوثيق، بالإضافة إلى عدد (10) مركز نموذجى متنقل تابع لوزارة الداخلية تقدم خدمات الأحوال المدنية، ومخطط تدبير عدد (120) مركز تكنولوجي خلال العام المالي الحالي 2021/2022.

وقد تم تسليم الدفعة الثالثة من سيارات الخدمة التكنولوجية المتنقلة المجهزة بالكامل للعمل فى 14 محافظة في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط برعاية رئيس مجلس الوزراء بشــأن تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم خدمات المحليات لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين بأقصى كفاءة وأقل وقت ممكن حيث تم تسليم الدفعة الأولي والثانية المكونة من 17 سيارة على 13 محافظة.



