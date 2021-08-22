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إعصار هنري قد يضرب اليابسة في الساحل الشرقي للولايات المتحدة خلال ساعات

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محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (بي بي سي):

يواجه أكثر من 50 مليون شخص تهديدا خطيرا بسبب اقتراب إعصار هنري من اليابسة في الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية.

وبدأت الأمطار الغزيرة تغرق عددا من المناطق كـ"نيوجرسي ونيويورك" التي أعلنت يوم أمس تحسبا للأسوأ حالة الطوارئ.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من عاصفة خطيرة قد تتحول إلى إعصار في لونغ آيلاند وأجزاء من جنوب نيو إنجلاند.

ويستعد السكان على طول الساحل الشمالي الشرقي لإعصار هنري الذي قد يضرب اليابسة في أي لحظة. وتتجمع سحب العاصفة فوق سنترال بارك في مدينة نيويورك، وقطعت السلطات بشكل عاجل حفلا موسيقيا وطلبت من آلاف الأشخاص مغادرة المكان تحسبا للخطر وحرصا على سلامتهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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