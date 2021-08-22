زيادة الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو الطماطم، والبطاطس، والباذنجان البلدي بين 20 و50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وتراجع سعر كيلو الفاصوليا جنيها واحدا، ليتراوح بين 7 جنيهات و18 جنيها.

واستقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة خلال تعاملات اليوم، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و4.2 جنيه، بزيادة 20 قرشا.

البطاطس بين 3 جنيهات و6.25 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و18 جنيها، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 3 و5 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح المصري بين 12 و18 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات.

المانجو العويس بين 20 و50 جنيها .

المانجو الهندي بين 15 و35 جنيها.

المانجو الزبدية بين 12 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها