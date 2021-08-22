تسمم ربة منزل تناولت "الحبة القاتلة" في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

أصيبت ربة منزل بتسمم، اليوم الأحد، عقب تناولها قرص حفظ الغلال بالمنزل، دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج، جرى نقل المصابة للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة طما إشارة من مستشفى طما المركزي بوصول "رجاء. ع" 23 عامًا ربة منزل وتقيم دائرة المركز مصابة بإعياء وقيئ، وجرى تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعي، ادعاء تناول قرص لحفظ الغلال.

وأفاد كل من زوجها "محمد. ح" 24 عامًا عامل، ووالدها "عبدالله. ص" 48 عامًا عامل بتناول المصابة المذكورة قرص لحفظ الغلال بالمنزل عن طريق الخطأ، ما نتج عنه إصابتها، ونفيا الشبهة الجنائية.

جرى إخطار مدير أمن سوهاج، اللواء محمد شرباش، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.