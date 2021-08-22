الجيش الإسرائيلي يكشف هوية الجندي المصاب على حدود غزة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

كشف الجيش الإسرائيلي، فجر الأحد، عن اسم القناص الذي أصيب أمس السبت، على حدود قطاع غزة، برصاص شاب فلسطيني، خلال المواجهات التي اندلعت على الحدود.

وقالت (القناة 13) الإسرائيلي، إن القناص المصاب هو الرقيب بارئيل شموئيلي (21 عاماً) من سكان بئر يعقوب، مشيرةً إلى أن إصابته حرجة جدا، ولا يزال الأطباء في مستشفى (سوركا) يحاولون إنقاذه.

في حين، قال نائب مدير مستشفى سوروكا الإسرائيلي : إصابة الجندي حرجة جدًا .. لقد أصيب بالرأس بشكل مباشر خضع الآن لجراحة معقدة، ونأمل أن تسير الجراحة على ما يرام

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب يطلق النار على جندي إسرائيلي بواسطة مسدس وذلك أثناء المشاركة في المهرجان المركزي شرقي مدينة غزة لإحياء ذكرى 52 احراق المسجد الأقصى وكذلك رفضًا للحصار الإسرائيلي المفروض منذ 15 عاما.

وقمعت القوات الإسرائيلية المواطنين المتواجدين شرق ملكة أدى لإصابة 41 مواطن بجراح مختلفة من بينهم 22 طفل ومن بين الإصابات حالتين بحالة حرجة و 35 إصابة متوسطة و 4 إصابات طفيفة وكان من بين الإصابات 27 إصابة في الأطراف السفلية و 2 إصابة بالاطراف العلوية و2 اصابة في البطن والظهر و 4 إصابات في الرأس والرقية و 6 إصابات في مناطق متفرقة من الجسم، وفق بيان وزارة الصحة .