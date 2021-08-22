الاحتلال الاسرائيلي يقصف مواقع للمقاومة في قطاع غزة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، عدة مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية بمناطق مختلفة في قطاع غزة.

وأفادت وكالات محلية، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، شنت سلسلة غارات على موقع (عرين) التابع للمقاومة الفلسطينية، في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

إلى ذلك، استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، موقعاً تابعاً للمقاومة الفلسطينية في حي الشيخ عجلين جنوبي مدينة غزة، دون أن يسفر عن إصابات بين المواطنين الفلسطينيين في المنطقة.

في المقابل، أطلقت المضادات الأرضية التابعة للمقاومة الفلسطينية، تجاه طائرات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت صحيفة “معاريف” العبرية بأن “سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارات على أهداف في غزة بعد إصابة جندي إسرائيلي ونشر بطاريات القبة الحديدية خشية رد صاروخي من غزة باتجاه إسرائيل”.

بدوره، قال أور هيلار، المراسل العسكري الإسرائيلي: “بدأ سلاح الجو بقصف أهداف في قطاع غزة ردا على إصابة القناص على حدود غزة”.

من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي: “وفقا لتقييم الوضع في الجيش، فقد تقرر تعزيز فرقة غزة بقوات إضافية”.