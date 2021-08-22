لأول مرة.. أرخبيل بالاو يسجل إصابات بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره ليضيف دولا ومناطق جديدة إلى قائمته، حيث أعلن أرخبيل بالاو في المحيط الهادئ أنه سجل السبت أول إصابتين بفيروس كورونا وخسر مكانته النادرة كدولة خالية من الفيروس.

وفرض على مسافرين قدما من جزيرة غوام وأثبتت الفحوص إصابتهما بالفيروس، الحجر الصحي مع المخالطين لهما.

وقالت وزارة الصحة في بالاو في بيان لها بعد أن تخلت عن فرض إغلاق عام: “نطلب من الجميع التزام الهدوء”.

وبينما تم تطعيم أكثر من ثمانين بالمئة من السكان البالغ عددهم 18 ألف نسمة بشكل كامل، أكد الرئيس سورانجيل ويبس أن الجزيرة ما زالت “آمنة”.

وأضاف: “من الممكن أن يصاب الشخص الذي حصل على لقاح كامل لكن الأمر سيكون مثل الإنفلونزا أو لن تظهر عليه أي أعراض”.

وحتى السبت كانت بالاو واحدة من 14 دولة في العالم لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا حسب منظمة الصحة العالمية.

ولم تحدد وزارة الصحة عدد المخالطين الذين تم عزلهم، لكن متحدثا رسميا قال لوكالة “فرانس برس” إنه “لم يكن هناك عدوى داخل المجتمع”.

وكان المسافران المصابان قد خضعا لفحوص أثبتت عدم إصابتهما بالفيروس قبل 72 ساعة من مغادرتهما، لكن نتيجة الاختبارات جاءت معاكسة بعد خمسة أيام من وصولهما.