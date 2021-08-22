بريطانيا تؤكد مقتل 7 أشخاص في حشد قرب مطار كابول

محمد الفلاح - الأحد 22 أغسطس 2021

ذكرت قناة سكاي نيوز نقلا عن وزارة الدفاع البريطانية أن سبعة أشخاص قُتلوا في حشد قرب مطار كابول وسط حالة من الفوضى مع تجمع الآلاف لمحاولة الفرار من أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد.



وأفادت سكاي نيوز أن وزارة الدفاع قالت في بيان اليوم الأحد "الأوضاع على الأرض لا تزال في غاية الصعوبة لكننا نبذل قصارى جهدنا لإدارة الوضع بأكبر قدر من السلامة والأمن".

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من وزارة الدفاع البريطانية.