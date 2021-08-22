تقرير يكشف عن أسعار الذهب اليوم في السودان

محمد الفلاح - الأحد 22 أغسطس 2021

حافظت أسعار الذهب في السودان، اليوم الأحد 22 أغسطس/آب 2021، على مستوياتها في الأسواق المحلية عما كانت عليه في نهاية تعاملات الجمعة.



يأتي الاستقرار في الأسعار، انتظارا لفتح التعاملات الأسبوعية للذهب والعملات، غدا الإثنين.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 في السودان إلى 25,531 جنيه (57.31 دولار)، مقابل 25,706 جنيها (57.57 دولار)، أمس السبت.

بينما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في السودان (الأكثر تداولا بالأسواق) إلى مستوى 22,333 جنيه (50.13 دولار)، مقابل 22,349 جنيها (50.18 دولار) أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 في السودان اليوم إلى مستوى 19,142 جنيها (42.97 دولار)، مقابل 19,149 جنيها (42.98 دولار) أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السودان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 14,888 جنيها (33.42 دولار) مقابل 14,893 جنيها (33.43 دولار)، السبت.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 12,761 جنيها (28.64 دولار) مقابل 12,766 جنيها (28.65 دولار) أمس.

وانخفض سعر الأوقية (الأونصة) في السودان خلال تعاملات اليوم ليصل إلى مستوى 793,754 جنيها (1,782 دولارا)، مقابل 794,014 جنيها (1,791 دولارا) أمس.

وتراجع سعر الجنيه الذهب في السودان (8 جرامات من عيار 21) إلى 178,663 جنيها (401.04 دولار)، مقابل 178,721 جنيها (401.17 دولار)، أمس.