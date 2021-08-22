عاجل.. الكاظمي يصل إلى الكويت في زيارة "اليوم الواحد"

محمد الفلاح - الأحد 22 أغسطس 2021

وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ووفد مرافق إلى الكويت، الأحد، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.



وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) فإن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء كان في مقدمة مستقبلي الكاظمي على أرض مطار الكويت الدولي.

وأجريت لرئيس الوزراء العراقي مراسم استقبال رسمية، بحضور عدد من مسؤولي البلدين.

وقبيل مغادرته بغداد، أكد الكاظمي أن الزيارة تأتي ضمن مساعي حكومته لتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع مختلف الدول، ومنها دولة الكويت.

وقال إن الزيارة ستبحث في العديد من الملفات الاقتصادية، والسياسية، والطاقة، والاستثمار، وغيرها من الملفات، وتعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأضاف أن العراق على موعد مع انتخابات مبكرة، متعهدا بالالتزان بإجرائها في موعدها المقرر في العاشر من شهر أكتوبر/تشرين أول 2021.

ونبه إلى أنه تم تهيئة جميع الإجراءات اللازمة من أجل انتخابات نزيهة، وأجواء ملائمة لتكون واحدة من أفضل الممارسات الديمقراطية التي يشهدها البلد.

ومنذ إعلان العراق انتصاره في معركته ضد تنظيم داعش، أعلنت الكويت تنظيم مؤتمر لإعادة إعمار العراق انتهى بتعهدات قدرها 30 مليار دولار لهذا الغرض.

وكانت الكويت استضافت في عام 2018، مؤتمراً دولياً لتوفير الدعم المالي للعراق تحت ما يسمى بـ"الدول المانحة"، بغية المساعدة في تسريع إعادة إعمار المناطق المحررة.