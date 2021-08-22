مسؤولان: بايدن قد يجبر شركات الطيران المدنية على نقل من يتم إجلاؤهم من أفغانستان

محمد الفلاح - الأحد 22 أغسطس 2021

قال مسؤولان لرويترز يوم السبت، إن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت شركات الطيران الأمريكية أنها قد تصدر أوامر لها للمساعدة في نقل الأشخاص الذين يجري إجلاؤهم من أفغانستان.



وقال مسؤول، تحدث شريطة عدم نشر اسمه، إن "أمر تحذير" صدر لشركات الطيران يوم الجمعة يبلغها بإمكانية استخدامها لكن لم يتم اتخاذ أي قرار، وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من نشر تلك الأنباء.

وقال المسؤول إن الطائرات المدنية لن تدخل أفغانستان لكنها ستنقل بدلا من ذلك من تم إجلاؤهم من القواعد الجوية في مواقع تشمل الشرق الأوسط وألمانيا.