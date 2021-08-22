شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان: 3842 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت باكستان اليوم الأحد تسجيل 3842 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وذلك طبقا للمركز الوطني للقيادة والعمليات كما سجلت 75 حالة وفاة أخرى بسبب الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية حتى اليوم بمختلف أنحاء البلاد، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 24 ألفا و923 حالة.

وأضاف المركز أن الإحصائيات اليومية الجديدة تشير إلى إصابة 1ر7% بالفيروس في البلاد، حتى اليوم. وتم إجراء 53 ألفا و527 اختبار في مختلف أنحاء البلاد، حيث أظهرت الاختبارات إصابة 3842 بالفيروس.

وكانت باكستان قد سجلت أمس السبت 65 حالة وفاة أخرى بمختلف أنحاء البلاد، فيما لا يزال 5151 شخصا يعانون من مضاعفات وفي حالة حرجة.

وتعافى أمس السبت إجمالي 1002430 شخص من الجائحة.