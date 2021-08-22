أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

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بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم الاحد.
حيث ان بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، صباح اليوم 147850 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.
وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح أمس السبت.
اما اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا عراقيا، بينما بلغت أسعار الشراء 147250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.