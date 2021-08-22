القبض على متهم أنتحل صفة ضابط بالجيش العراقي

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/مكتب إجرام الغزالية تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بإنتحال صفة ضابط برتبة عقيد بالجيش العراقي، حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة ١٦٠ من قانون العقوبات وتقديمه إلى القضاء لينال جزائه العادل".وأضافت، ان "مفارز مكتب مكافحة اجرام الشعب ألقت القبض على متهمين أثنين لقيامهم بسرقة مبلغ مالي قدره ١١٠ ألف دولار أمريكي من إحدى الدور السكنية ضمن منطقة الشعب، وأن عملية القبض تمت بعد توفر معلومات عن وجود حادث سرقة في المنطقة المذكورة أعلاه على الفور تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات التي أثمرت بالقبض على متهمين وضبط المبلغ المسروق".

واشارت الوكالة الى، انه "تم تدوين أقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام ٤٤٤ من قانون العقوبات لينالوا جزائهم العادل".

