عاجل.. 7 قتلى أفغان في تدافع بمحيط مطار كابول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الأحد، مقتل 7 مدنيين أفغان في تدافع بمحيط مطار كابول.



وفي وقت سابق، كشفت وزارة الدفاع الأمريكية عن عدد من تم إجلاؤهم من أفغانستان بعد سيطرة طالبان على كابول في 14 أغسطس/آب الجاري.

وقالت "البنتاجون"، في إفادة صحفية دورية، إنه تم إجلاء 17 ألف شخص خلال أسبوع، تضمن أمريكيين وأفغان.

وأوضحت الإفادة الصحفية، أن الجهات الأمنية المختصة بمجال الاستخبارات وإنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب، يجرون فحصًا أمنيًا لجميع الأفغان المتقدمين للحصول على طلبات الدخول إلى الولايات المتحدة.

من جانبه، نشر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على حسابه بموقع تويتر، إفادة البنتاجون الصحفية، وأضاف في تغريدة، أنه تم إجلاء نحو 22 ألف شخص من أفغانستان منذ نهاية يوليو/تموز الماضي، وحتى 14 أغسطس/آب، أي منذ بدء انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، قالت في وقت سابق السبت، إن واشنطن ملتزمة بإكمال عمليات الإجلاء لرعاياها والأفغان المتعاونين والمعرضين للخطر من أفغانستان.