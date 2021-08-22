شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير يكشف آخر تطورات كورونا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

يسعى العالم جاهدا لمكافحة فيروس كورونا المستجد وسلالاته، حيث حصد الفيروس أكثر من 4 ملايين شخص في 210 دول ومناطق.



وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 212 مليونا و165 ألفا و567 حالة، الأحد.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و436 ألفا و957 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 189 مليوناً و797 ألفا و454 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 28388 إصابة جديدة بفيروس كورونا و698 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ووفقا لبيانات الوزارة، تخطى العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البرازيل 20 مليونا منذ ظهور الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 574209.

وتحتل البرازيل حاليا المركز الثالث في عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند، بينما تحتل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة في عدد الوفيات.

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 30948 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و403 وفيات.

وذكرت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 32 مليونًا و424 ألفًا و234 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 434 ألفًا و367 وفاة، مشيرة إلى تعافي 38 ألفا و487 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 31 مليونًا و636 ألفًا و469 حالة.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 3 ملايين و868197 بعد تسجيل 7050 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات 3 حالات ليصل إجمالي الوفيات إلى 91976.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد، إن البر الرئيسي سجل 32 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت مقابل 20 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان، أن 4 من الإصابات الجديدة محلية دون تغيير عن العدد المسجل قبل يوم.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 19 نزولا من 20 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 94631 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

قال مسؤولو الصحة في نيوزيلندا إنه تم تسجيل 21 إصابة جديدة بكوفيد -19، الأحد، ليرتفع عدد الإصابات المرتبطة بالتفشي الحالي إلى 72 حالة.

ومن بين الإصابات الجديدة كانت 20 إصابة في أوكلاند أكبر مدن نيوزيلندا وإصابة واحدة في العاصمة ولنجتون.

وتخضع نيوزيلندا التي يبلغ عدد سكانها 5.1 مليون نسمة لعزل عام صارم حتى منتصف ليل الثلاثاء مع اتساع تفشي المرض خارج المدينتين الرئيسيتين.

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 20307 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 و847 حالة وفاة ليصل إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 3 ملايين و217415 والوفيات إلى 252927.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير من المعلن.

وتشير بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة إلى أن العدد الفعلي للوفيات يزيد عن الرقم المؤكد بنسبة 60 في المئة على الأقل.

واصلت الأعداد الرسمية لإصابات ووفيات فيروس كورونا ارتفاعها التدريجي في مصر.

وقالت وزارة الصحة المصرية، إنها سجلت 173 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات مقابل 164 إصابة و7 وفيات في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 286168 من ضمنهم 235635 حالة تم شفاؤها، و 16663 حالة وفاة".