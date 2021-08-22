شكرا لقرائتكم خبر عن أعوام ازدهار.. تقرير يرصد نجاحات الاقتصاد المصرى ومواجهة الأزمات المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الاقتصاد المصري نجاحات كبيرة على مدار الأعوام الماضية، وصمد فى مواجهة أزمات الاقتصاد العالمية في ظل فيروس كورونا وتوابعه، حيث أدت خطة الإصلاح الاقتصادى إلى حماية الاقتصاد من العبء الكامل للأزمة.

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، كيف ساعدت السياسات الاقتصادية السليمة على استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على المستثمرين الأجانب في مصر، وأشارت التقارير الدولية وصندوق النقد الدولة أنه لا تزال التوقعات لمصر قوية ، وتحسين أكثر لحياة المواطنين بشكل كبير.

وتابع التقرير أن صندوق النقد الدولى توقع أن يرتفع تدفقات الاستثمارات الأجنبية لمصر إلى 8,6 مليار دولار في العالم المالى الحالي، وغيرها من النجاحات الاقتصادية الكبرى، كما توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل متواصل.