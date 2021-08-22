الرجاء المغربي يخطف لقب البطولة العربية من الاتحاد السعودي

محمد الفلاح - الأحد 22 أغسطس 2021

توج الرجاء المغربي بلقب البطولة العربية للأندية عقب فوزه المثير بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 على الاتحاد السعودي.



وكانت المباراة المثيرة بين الفريقين، والتي استضافها ملعب "الأمير مولاي عبدالله" في المغرب، انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل 4-4.

وتعد هذه المرة الثانية التي يتوج فيها الرجاء باللقب بعد نسخة 2006، حينما انتصر على إنبي المصري في مجموع مباراتي النهائي بنتيجة 3-1.

فضلا عن ذلك، فإن هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تشهد فيها إحدى المباريات النهائية للبطولة العربية تسجيل 8 أهداف بواقع 4 بكل فريق.

السيناريو المثير، بدأ مبكرا، حيث شهدت الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، تقدم الاتحاد في النتيجة، بهدف سجله برونو هنريكي.

وبعد ذلك بدقيقة واحدة، استطاع إلياس حداد منح التعادل لفريق الرجاء.

وفي الدقيقة 13، استطاع محمود بنحليب تسجيل هدف التقدم للرجاء في المباراة.

تواصلت الإثارة، وسجل رومارينيو هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، لكن الرجاء استعاد المبادرة مجددا بهدف ثالث عبر زكرياء الوردي بالدقيقة 28.

تواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث سجل سفيان رحيمي هدف الرجاء الرابع في الدقيقة 50، قبل أن يقلص الاتحاد الفارق بواسطة رومارينيو بالدقيقة 53.

رومارينيو واصل التألق وسجل هدف التعادل الرابع للاتحاد من ركلة جزاء، وذلك في الدقيقة 64، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح، والتي ابتسم الحظ فيها لفريق الرجاء بنتيجة 4-3.