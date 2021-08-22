3 جثث.. حصيلة تدافع "الهروب اليائس" خارج مطار كابول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت لقطات صوّرها صحفيّون السبت، ما لا يقلّ عن ثلاثة جثث بين الحشود خارج مطار كابول، في وقت يحاول فيه الآلاف الهروب بشكل يائس من البلاد.

وأظهرت لقطات قناة "سكاي نيوز" الإخباريّة البريطانيّة، جنودا يغطّون 3 جثث بقطع قماش أبيض، من دون أن يتّضح كيف مات هؤلاء الأشخاص، كما يظهر في الصور العديد من الجرحى.



وقال مراسل القناة الذي كان موجودًا في المطار، إنّ الأشخاص الذين كانوا في مقدّم الحشد تعرّضوا "للدّهس"، مشيرًا إلى أنّ المسعفين ينتقلون من مصاب إلى آخر.

ولفت إلى أنّ الناس "يُعانون الجفاف ويشعرون بالرعب"، وقد صوّر فريقه جنودًا يرشّون الحشد بخرطوم مياه "لإبقائهم منتعشين".

وقال المراسل إنّ تسجيل وفيات في خضمّ الفوضى السائدة، هو أمر "لا مفرّ منه".

والظروف خارج مطار حامد كرزاي الدولي فوضوية، مع ورود تقارير عن تعرض أشخاص يسعون إلى المغادرة للضرب بأيدي مسلّحين من طالبان.

وفيما ينتظر آلاف الأمريكيين والأفغان في المطار رحلات جوية أو يتجمعون خارج بواباته، كانت هناك تقارير "متفرقة" أكدها البنتاجون عن إقدام مسلّحين من طالبان على ضرب الأشخاص الذين يحاولون السفر ومضايقتهم.

وحضت الولايات المتحدة السبت مواطنيها في أفغانستان على تجنب التوجه إلى مطار كابول في الوقت الحالي، مشيرة إلى وجود "تهديدات أمنية محتملة" قرب بواباته.

وجاء في التحذير "بسبب التهديدات الأمنية المحتملة خارج بوابات مطار كابول، ننصح المواطنين الأمريكيين بتجنب السفر إلى المطار وتجنب بوابات المطار في هذا الوقت ما لم يتلقوا تعليمات فردية من ممثلي الحكومة الأمريكية للقيام بذلك".

كما أجلت كندا نحو ألف أفغاني من بلادهم وفق ما أعلن مسؤولون حكوميون كنديون، مشدّدين على خطورة الأوضاع في محيط مطار كابول.