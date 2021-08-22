إيران تستقبل عناصر من طالبان.. تعرف على السبب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فتحت إيران حدودها أمام عناصر من حركة طالبان، حيث استقبلت عددا منهم أمس السبت، بحسب مصادر أفغانية لصحيفة "إندبندنت" بنسختها الفارسية.

وقالت المصادر إن عناصر من قوات طالبان دخلت الليلة الماضية الأراضي الإيرانية لإقناع حوالي 300 جندي من قوات الجيش الأفغاني الذين فروا إلى إيران بعد سيطرة طالبان على البلاد.



وأضافت المصادر التي تحدثت لموقع الصحيفة ورصدتها مراسلة ”الخليج 365” في طهران، إن "طالبان تمكنت من إقناع حوالي 300 جندي أفغاني بمغادرة إيران والعودة إلى ديارهم".

ونُشرت مقاطع فيديو للحادث على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر ممثلين عن طالبان يلقون خطبًا للجنود الأفغان الذين يلتمسون اللجوء في إيران.

وأوضحت مصادر في حركة طالبان "أن مئات من جنود الجيش (الأفغاني) الذين فروا إلى إيران خلال الاشتباكات في محافظة فراه الواقعة غربي أفغانستان، قد تمت تبرئتهم واستجوابهم وإبلاغهم من قبل مسؤولي الحركة داخل إيران بالعودة إلى أفغانستان وأكدوا أنهم لن يتعرضوا للأذى".





واستسلمت كابول، عاصمة أفغانستان، لطالبان الأحد الماضي دون مقاومة، ويسيطر التنظيم الآن على معظم مقاطعات أفغانستان وأعلن أنه أصدر عفوا عن القوات العسكرية وموظفي الحكومة.

وجرت في الأيام الماضية محادثات بين قادة طالبان وبعض الشخصيات السياسية لتحديد شكل الحكومة الانتقالية المقبلة في كابول.

وكشفت إيران عن علاقاتها الوثيقة مع طالبان في الأشهر الأخيرة، واتخذ المسؤولون في طهران موقفاً متعاطفاً مع سيطرة طالبان على أفغانستان.

وكانت قناة "أفق" الإيرانية أجرت الليلة الماضية أول مقابلة مباشرة مع المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، محمد نعيم، الذي أكد أنه "لا توجد أي مشكلة بيننا وبين ايران، وأن إيران بلد جار، ولدينا علاقات جيدة معها".