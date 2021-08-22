شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المكسيك تسجل 20307 إصابات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 20307 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 و847 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى ثلاثة ملايين و217415 والوفيات إلى 252927.



وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير من المعلن.

وتشير بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة إلى أن العدد الفعلي للوفيات يزيد على الرقم المؤكد بنسبة 60 في المئة على الأقل.