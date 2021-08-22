توني بلير: تخلي الغرب عن أفغانستان "خطير"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

انتقد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير تخلي الغرب عن أفغانستان، واصفا إياه بأنه "خطير وغير ضروري".



وكان بلير رئيسا لوزراء بريطانيا وقت التدخّل العسكري لبلاده عام 2001 في أفغانستان إلى جانب الولايات المتحدة.

وقال توني بلير في مقال نُشر على الموقع الإلكتروني لمؤسّسته، في أوّل تعليق علني له على الأزمة منذ انهيار الحكومة الأفغانيّة، إنّ "التخلّي عن أفغانستان وشعبها مأساوي وخطير وغير ضروري، وليس في مصلحتهم ولا في مصلحتنا".

وتظاهر آلاف الأشخاص في لندن، السبت، احتجاجا على سيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان وتضامنا مع أفغان يعارضون سلطة الأمر الواقع بكابول.

وشارك آلاف الأشخاص في شوارع العاصمة البريطانية ظهرا، واحتشدوا في ساحة هايد بارك، ونظّموا مسيرة إلى وايتهول مرورا بمقر الحكومة ورئيس الوزراء بوريس جونسون في شارع داونينج.

وسار المشاركون في الاحتجاج خلف لافتة عليها أن حركة "طالبان لم تتغيّر"، كما رفع متظاهرون لافتات عليها "أوقفوا قتل الأفغان"، و"أوقفوا قمع النساء الأفغانيات".

ولوّح عدد من المشاركين بالأعلام الأفغانية، ورددوا شعارات مناوئة لطالبان.