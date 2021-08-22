خلال أسبوع.. البنتاجون: إجلاء 17 ألف شخص من أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، عن عدد من تم إجلائهم من أفغانستان بعد سيطرة طالبان على كابول في 14 أغسطس الجاري.



وقال البنتاجون في إفادة صحفية دورية، إنه تم إجلاء 17 ألف شخص خلال أسبوع، تضمن أمريكيين وأفغان.

وأوضحت الإفادة الصحفية، أن الجهات الأمنية المختصة بمجال الاستخبارات وإنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب، يجرون فحصًا أمنيًا لجميع الأفغان المتقدمين للحصول على طلبات الدخول إلى الولايات المتحدة.

من جانبه، نشر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على حسابه بموقع تويتر، إفادة البنتاجون الصحفية، وأضاف في تغريدة، أنه تم إجلاء نحو 22 ألف شخص من أفغانستان منذ نهاية يوليو الماضي، وحتى 14 أغسطس، أي منذ بدء انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، قالت في وقت سابق السبت، إن واشنطن ملتزمة بإكمال عمليات الإجلاء لرعاياها والأفغان المتعاونين والمعرضين للخطر من أفغانستان.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، أن الوضع في مطار العاصمة الأفغانية كابول يتغير يوميا.

وتابع: "نسعى لإخراج أكبر عدد ممكن من الأشخاص من مطار كابول بأسرع وقت"، لافتاً إلى أنه "لا نستبعد إمكانية خروج قوات أمريكية خارج مطار كابول لنقل أشخاص".