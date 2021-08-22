عاجل.. مقتل 19 مدنيا في هجوم إرهابي غربي النيجر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قتل 19 مزارعا في هجوم شنه مسلحون يرجح أنهم إرهابيون على مصلين بمسجد في قرية بمنطقة تيلابيري (غرب) النيجر.



وقالت وزارة الداخلية النيجرية في بيان إن "الهجوم الذي استهدف سكانا مدنيين أثناء صلاة العشاء، أسفر حسب حصيلة مؤقتة عن مقتل 19 شخصا وجرح اثنين آخرين".

وأوضحت أن الهجوم وقع في قرية تيم بمنطقة أنزورو ونفذه "مسلحون وصلوا سيرا على الأقدام ولم تعرف هوياتهم بعد".

وكان مسؤول محلي في النيجر ذكر لوكالة فرانس برس، أن الهجوم الذي استهدف مصلين في مسجد أسفر عن سقوط "17 قتيلا وخمسة جرحى"، لكن أحد سكان تيلابيري كبرى مدن المنطقة تحدث عن "عشرة قتلى".

وقال المسؤول المحلي لوكالة فرانس برس إن المهاجمين "اوقفوا الدراجات النارية على مسافة معينة" من تيم "ثم دخلوا القرية سيرا".

وأعلنت وزارة الداخلية فتح "تحقيق قضائي" من أجل "العثور على الفاعلين في هذا العمل الجبان والإجرامي ومحاكمتهم"، مؤكدة أنه "تم تعزيز الترتيبات الأمنية في المنطقة".

وتقع تيم على مسافة قرابة عشرين كيلومترا عن ثلاث قرى أخرى، زيبان كويرا زينو وزيبان كويرا تيغي وغادابو، في منطقة أنزورو، شهدت هجمات في الماضي.

وفي مارس/آذار قتل مسلحون يعتقد أنهم إرهابيون 13 شخصا، بينما أجبرت سلسلة هجمات في مايو/أيار أكثر من 11 ألف شخص من السكان على الفرار من منازلهم في هذه المنطقة.

وترتبط الجماعات الإرهابية الناشطة في المنطقة المعروفة باسم "الحدود الثلاثة" بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، خصوصا بتنظيمي القاعدة أو داعش في الصحراء الكبرى.

وتعود آخر مجزرة سقط فيها مدنيون إلى 16 أغسطس/آب في قرية داري داي (بانيبانغو) حيث قتل مسلحون على دراجات نارية 37 شخصا يعملون في حقل بينهم أربع نساء و13 قاصرا، حسب تقرير رسمي.