المعارضة بتركيا تفتح النار على أردوغان بعد الاعتداء بالضرب على نائب معارض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أدانت المعارضة التركية، الهجوم الذي تعرض له رئيس بلدية إسطنبول عن حزب الخير التركي، بوغرا كافونجو، أمام مبنى قناة «خلق تي في» التركية.



وقال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم«ديفا»، علي باباجان، في تغريدة له على موقع «تويتر»: «أدين بشدة الهجوم ضد بوغرا كافونجو. دعوتنا لمن في السلطة وشركائهم، هو التخلي فورًا عن الخطاب والأسلوب اللذين يغذيان بيئة العنف السياسي».

ومن جهته أدان رئيس بلدية إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، هذا الهجوم، قائلا: «أدين الهجوم على رئيس بلدية إسطنبول عن حزب الخير التركي، بوغرا كافونجو، يجب إلقاء القبض على المسؤولين على الفور وتقديمهم إلى العدالة».

وقال رئيس بلدية أنقرة عن حزب الشعب الجمهوري، منصور يافاش، عبر حسابه على موقع «تويتر»: «أدين بشدة الهجوم على رئيس بلدية إسطنبول عن حزب الخير التركي بوغرا كافونجو، وأتمنى تقديم مرتكبي هذا الهجوم الشنيع إلى العدالة في أقرب وقت ممكن».

وأدانت رئيسة حزب الخير التركي، ميرال أكشنار، هذا الهجوم، قائلة: «لن تستطيعوا إسكات الشرفاء».

وعبر أيضًا رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، عن استيائه من هذا الحدث، قائلا: «تعرض عزيزي بوغرا كافونجو لهجوم بالضرب. مع الأسف، هذا هو حال القصر الرئاسي الآن.. يعج بالمتصيدين والسباب والافتراءات والكذب والهجوم. أردوغان يرفع من حدة التوتر عندما يرى استطلاعات الرأي بشأن الانتخابات».

يُذكر أن بوغرا كافونجو تعرض للهجوم، في مقاطعة بكر كوي التابعة لمدينة إسطنبول التركية، بعد مشاركته في برنامج على قناة «خلق تي في» التركية.