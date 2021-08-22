نشطاء في برلين يعتزمون المطالبة خلال مظاهرة بجسر جوي سريع لإجلاء الأفغان

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

يعتزم نشطاء تنظيم مظاهرة في الحي الحكومي في برلين اليوم الأحد للمطالبة بإجلاء سريع وغير بيروقراطي للأشخاص المهددين في أفغانستان.

وذكرت الشرطة أنه تم تسجيل ألف شخص للمشاركة في تجمع حاشد الساعة 1 بعد الظهر (1100 بتوقيت جرينتش) أمام المستشارية. وقال متحدث باسم مبادرة (جسر البحر) إن المنظمين يتوقعون مشاركة عدة آلاف في المظاهرة.

ويدعو تحالف عريض من الجماعات إلى الاحتجاج تحت شعار "أفغانستان: تحمل المسؤولية - ابدأ الآن!" وقال المتحدث باسم "جسر البحر" إنه بالإضافة إلى نقل القوات المحلية، يجب أيضا نقل الأشخاص الذين تهددهم حركة طالبان بسبب التزامهم الإجتماعي.

كما دعوا إلى منح حق اللجوء لجميع الأفغان في ألمانيا .

وتظاهر بالفعل يوم الثلاثاء حوالي 2100 شخص في برلين من أجل تنظيم جسر جوي من أفغانستان، وفقا للشرطة. كما خرج متظاهرون إلى الشوارع في مدن أخرى. وتمت الدعوة مطلع الأسبوع الجاري أيضا للخروج في مظاهرات في هامبورج و فرانكفورت وهانوفر وكيل.

وساء الوضع في أفغانستان بشكل كبير بعد أن استولت طالبان على السلطة في البلاد. ولا يزال الكثير من الناس يتواجدون في مطار العاصمة كابول على أمل الحصول على فرصة للسفر.

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