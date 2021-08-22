حدث ليلا| تفاصيل النصب على عملاء بنك مصر و12 معلومة عن تظلمات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:



الارتفاع مستمر.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 235635 حتى اليوم.

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الاتحاد الأوروبي لن يعترف بطالبان ويحث الدول الأعضاء على استقبال اللاجئين الأفغان

أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين السبت إلى أنه حصل "اتصالات عملانية" مع حركة طالبان على الأرض من أجل "إنقاذ أرواح"، لكن ليس هناك "أي حوار سياسي" مع هذه الحركة وبالتالي "أي اعتراف بطالبان".

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"مكالمة قبل الفجر وصراع في الرئاسة".. الفقي يروي: كيف تلقى مبارك خبر غزو صدام للكويت؟

روى المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، تفاصيل استقبال الرئيس الراحل حسني مبارك لخبر غزو الرئيس العراقي صدام حسين لدولة الكويت في بداية التسعينات.

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من فيسبوك إلى قسم الشرطة.. قصة البائع المتهم بالغش في الميزان بسوهاج (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمحافظة سوهاج، خلال الساعات الماضية، فيديو يظهر فيه غش أحد الباعة الجائلين المتواجدين بمنطقة ميدان العارف بالله بمدينة سوهاج في الميزان أثناء بيعه الطماطم لسيدة منتقبة.

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رئيس جامعة حلوان: لم يُحدد نسب قبول الطلاب في القطاعات الطبية حتى الآن

قال الدكتور ماجد نجم، عضو اللجنة العليا للتنسيق ورئيس جامعة حلوان، إن دور التنسيق للجامعات تنظم وتفتح كل منافذ الكمبيوتر الموجودة في الجامعات المصرية ليستطيع الطالب تسجيل الرغبات بكل سهولة ويسر.

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الإسكان: الانتهاء من 2432 وحدة سكنية بـ"سكن لكل المصريين" في سوهاج

قال المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الاسكان، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 2432 وحدة سكنية بمشروع " سكن لكل المصريين" بمدينة أخميم الجديدة، والمستشفى الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة.

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مجانية وعدد المواد مفتوح.. 12 معلومة عن تظلمات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التريبة والتعليم والتعليم الفني، الرابط الإلكتروني لقبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة لطلاب الثانوية العامة مجانًا ويستمر قبول الطلبات لمدة أسبوع ويتم إرسال نتائج الفحص حتى يوم 13 سبتمبر المقبل.

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جامعة القاهرة تكشف تفاصيل تقديم 90 منحة لأوائل الثانوية العامة

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تفاصيل تقديم منح لـ الطلبة الأوائل بـ الثانوية العامة، مؤكدا أن المنح مقسمة 30 منحة للأدبي و30 منحة للعلوم و30 للرياضة.

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رئيس بنك مصر: تشكيل عصابي وراء 13 واقعة نصب على العملاء

رجح محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، وجود تشكيل عصابي وراء عمليات النصب على عملاء البنوك بالحصول على الرقم السري الخاص بهم عن طريق التحايل، متوقعًا القبض على التشكيل خلال أيام بجهود الأجهزة الأمنية.

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"العميل طرف في عمليات النصب".. الأتربي: لم يحدث اختراق مباشر لحسابات عملاء البنوك

أكد محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، عدم الاختراق المباشر لحسابات العملاء الذين تعرضوا لعمليات نصب خلال الفترة الماضية.

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مصادر: بايدن يرشح الدبلوماسي المخضرم نيكولاس بيرنز سفيرا لدى الصين

قالت مصادر أمريكية السبت إن الرئيس جو بايدن يعتزم ترشيح الدبلوماسي المخضرم نيكولاس بيرنز سفيرا للولايات المتحدة لدى الصين.

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"سيطرة طالبان تفرق العائلات".. إجلاء أطفال ورضع دون ذويهم (فيديو وصور)

تتواصل عمليات الإجلاء في أفغانستان مع تواجد قوات أجنبية في مطار كابول، التي تسعى لإنشاء جسر جوي مع دول العالم وسط ظروف صعبة إذ تسيطر حركة طالبان على محيط المطار.

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