الصين تسجل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إن البر الرئيسي سجل 32 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت مقابل 20 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن أربعا من الإصابات الجديدة محلية دون تغيير عن العدد المسجل قبل يوم.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 19 نزولاً من 20 قبل يوم .

ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 94631 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.