زعيم الشعب الجمهوري التركي المعارض يدين الاعتداء على نائب تركي.. ويتهم نظام أردوغان

أدان زعيم المعارضة التركية، رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، الهجوم الذي تعرض له رئيس بلدية إسطنبول عن حزب الخير التركي، بوغرا كافونجو، أمام مبنى قناة «خلق تي في» التركية.

وقال زعيم المعارضة عبر حسابه في موقع «تويتر»: «تعرض عزيزي بوغرا كافونجو لهجوم بالضرب. مع الأسف، هذا هو حال القصر الرئاسي الآن.. يعج بالمتصيدين والسباب والافتراءات والكذب والهجوم. أردوغان يرفع من حدة التوتر عندما يرى استطلاعات الرأي بشأن الانتخابات».

وأضاف: «لقد شهدت الدولة هذا في الماضي. ولكن لن نبتلع ذلك يا أردوغان. سنتخلص منكم جميعًا».

يُذكر أن بوغرا كافونجو تعرض للهجوم، في مقاطعة بكر كوي التابعة لمدينة إسطنبول التركية، بعد مشاركته في برنامج على قناة «خلق تي في» التركية.