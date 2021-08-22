ترامب: انسحاب قواتنا بهذه الطريقة من أفغانستان "إهانة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بهذه الطريقة "أكبر إهانة في تاريخنا العسكري".

وكشف في كلمة له أمام حشد من أنصاره عن أن حركة "طالبان استولت على أسلحة متقدمة لا تُقدر بثمن"، وأنحى باللوم مرارا على الرئيس الأمريكي جو بايدن في سقوط أفغانستان بأيدي حركة طالبان.



وقال ترامب في تجمع حاشد لأنصاره قرب كولمان بولاية ألاباما إن "انسحاب بايدن الفاشل من أفغانستان هو أكبر إظهار مثير للدهشة لعدم الكفاءة الفادحة من قبل رئيس للبلاد ربما في أي وقت".

وكان بايدن انتقد الجيش الأفغاني لرفضه القتال، وأدان الحكومة الأفغانية المخلوعة، وأعلن أنه ورث من ترامب اتفاق انسحاب سيئ.

وأكد ترامب أن بايدن مسؤول عن هذا الوضع لعدم اتباع الخطة التي توصلت إليها إدارته وأبدى أسفه على الأفراد والمعدات الأمريكيين الذين جرى تركهم مع انسحاب القوات، وقال "هذا ليس انسحابا.. هذا استسلام كامل."