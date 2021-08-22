عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هجوم سيبراني على الخارجية الأمريكية.. وحديث عن خرق خطير

الأحد 22 أغسطس 2021

الخليج 365

تعرضت وزارة الخارجية الأمريكية لهجوم سيبراني، وسط تقديرات بحدوث خرق "خطير"، ورجحت وسائل إعلام أن الهجوم وقع قبل أسبوعين.



وذكر مراسل بشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية على "تويتر" السبت، أن الخارجية الأمريكية تعرضت مؤخرا لهجوم إلكتروني، وإدارة الدفاع الإلكتروني نشرت إخطارات بخرق خطير محتمل.

وأضاف المراسل، أن مهمة الإجلاء من أفغانستان لم تتأثر بالهجوم السيبراني على وزارة الخارجية.

وفي مايو/أيار الماضي، قالت شركة تدير خط أنابيب رئيسي للطاقة في أمريكا، إنها اضطرت إلى وقف جميع عمليات خطوط أنابيب مشتقات نفطية مؤقتا، بعد هجوم سيبراني.

وذكرت شركة "كولونيال بايبلاين" في بيان، أن الهجوم أثر على بعض أنظمة تكنولوجيا المعلومات، ما دفعها إلى تعليق إمدادات المشتقات لفترة مؤقتة، دون الإشارة إلى تأثر الإمدادات للسوق المحلية.

وتصف الشركة نفسها بأنها أكبر خط أنابيب للمنتجات المكررة في الولايات المتحدة، وتنقل ما يقرب من 45% من جميع الوقود، بما في ذلك البنزين ووقود الديزل وزيت التدفئة المنزلية، التي يتم استهلاكها على الساحل الشرقي.