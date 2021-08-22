شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب صاحب الكلمة الأخيرة فى تأجيل نظر مشروعات قوانين حال تعديل وزارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بدء دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى لمجلس النواب فى أكتوبر القادم، يبدأ تنفيذ تعديلات الجديدة التى تمت على لائحة المجلس الداخلية.

ومن بين المواد التى تم تعديلها المادة 179 التى تنظم مصير مشروعات القوانين المقدمة من دور الانعقاد السابق ومتى تسقط ومتى يستمر المجلس فى مناقشتها، وتضمنت المادة بعد تعديلها امرا جديدا وهو إعطاء مجلس النواب سلطة اتخاذ القرار فى شأن المشروعات المقدمة من الحكومة، والتى بدا فى مناقشتها من دور الانعقاد السابق، حيث اوضحت أنه في حالة حدوث تعديل وزاري، وقيام رئيس مجلس الوزراء بطلب تأجيل النظر في المشروعات كلها أو بعضها لفترة لا تزيد علي 30 يوما وكان المجلس قد بدأ في مناقشتها، فإنه يتم عرض الطلب علي المجلس ليقرر إما إعادتها للحكومة أو استئناف نظرها بالحالة التي كانت عليها.

وهذا الامر لم يكن موجودا فى النص قبل التعديل حيث كان النص يمنح رئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس، تأجيل النظر فى المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها بلجان المجلس، لفترة لا تزيد على ثلاثين يوما، لتستعد الحكومة للمناقشة فيها، أو لتتخذ الإجراءات الدستورية لتعديلها أو استردادها

وتنص المادة 179 المعدلة على أن تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.

أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.

وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس بإنتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه أو إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ فى مناقشتها.

ولا يؤثر فى سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة

وفي حالة حدوث تعديل وزاري، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس تأجيل النظر في المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها لفترة لا تزيد علي 30 يوما مالم يكن المجلس بدأ في مناقشتها، وفي هذه الحالة يعرض الطلب علي المجلس ليقرر إما إعادتها للحكومة أو استئناف نظرها بالحالة التي كانت عليها.

فيما كان نص المادة 179 قبل التعديل كما يلى : تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء. وفى حالة حدوث تغيير وزارى يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس، تأجيل النظر فى المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها بلجان المجلس، لفترة لا تزيد على ثلاثين يوما، لتستعد الحكومة للمناقشة فيها، أو لتتخذ الإجراءات الدستورية لتعديلها أو استردادها.

أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة بناء على طلب الحكومة، طبقا لأحكام الفقرة السابقة.

وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ فى مناقشة نصوصها. ولا يؤثر فى سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة