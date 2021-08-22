اسمها "ياسمين".. إطلاق سلحفاة مهددة بالانقراض عبر سواحل الإسكندرية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

أعاد فريق الإسكندرية لإنقاذ السلاحف والحياة البرية، سلحفاة مهددة بالانقراض إلى بيئتها الأصلية في البحر المتوسط، عبر شاطئ منطقة الشاطبي وسط المحافظة.

وقالت مي جواد حمادة، رئيس الفريق، إن السلحفاة من نوع green sea turtle""، وكانت موجودة في أحد محال أسماك الزينة بمدينة العبور ولم تكن معروضة للبيع.

وأضافت لـ "الخليج 365"، مساء الأحد، أنه جرى إطلاق السلحفاة إلى بيئتها الأصلية في البحر المتوسط من شاطئ الشاطبي وسط الإسكندرية، بعد التأكد من سلامتها الصحية.



وأشارت إلى أن السلحفاة رقم 108 التي يتم إطلاقها في قائمة نشاط الفريق منذ بداية مشواره في إنقاذ السلاحف البحرية، فيما حصلت السلحفاة على اسم "ياسمين"،

وأوضحت أن هذا النوع من السلاحف مصنف ضمن الكائنات المهددة بالانقراض، ومحمي بموجب قانون البيئة المصري ومدرج في معاهدة "سايتس" الدولية التى وقعت عليها مصر فى عام 1978، والتي تنظم تجارة أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض.