إندونيسيا تنقل بعثتها إلى باكستان

ابوظبي - سيف اليزيد - جاكرتا (وكالات)

قالت ريتنو مرسودي وزيرة خارجية إندونيسيا، أمس، إن بلادها نقلت بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان من كابول إلى باكستان بعد أن أجلت قواتها الجوية العشرات في أعقاب استيلاء حركة «طالبان» على السلطة. وقالت ريتنو في تصريحات تلفزيونية في مطار حليم العسكري في جاكرتا «البعثة الدبلوماسية في كابول ستقوم بمهامها مؤقتاً من إسلام أباد». وأضافت: كانت الخطة المبدئية تقضي «بمواصلة بعثتنا الدبلوماسية في كابول بفريق صغير، لكنها تغيرت بسبب تطور جديد».

ودعت ريتنو إلى عملية سياسية شاملة يقودها الأفغان لإحلال السلام والاستقرار في البلاد ودعم حقوق المرأة.

وقالت، إن 4 دبلوماسيين إندونيسيين في البعثة التي مقرها باكستان سيقيمون الوضع في أفغانستان يومياً لتحديد الخطوات التالية.