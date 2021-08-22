إعطاء 4.9 مليار جرعة من لقاحات «كورونا» في العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (وكالات)

أظهرت بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأميركية، أمس، أن إجمالي عدد الجرعات المضادة لفيروس كورونا المعطاة في أنحاء العالم بلغ 4.9 مليار جرعة.

وبلغ أحدث معدل للتطعيم حوالي 36.2 مليون جرعة في اليوم، بحسب متوسط الجرعات المعطاة في 7 أيام.

ووصل عدد الحالات المؤكدة لتفشي فيروس كورونا 210.9 ملايين حالة و4.42 مليون حالة وفاة.

إلى ذلك، اعتقلت الشرطة الأسترالية مئات المحتجين الرافضين للعزل العام في مدينتي ملبورن وسيدني أمس، السبت ونُقل 7 من الشرطة إلى المستشفى بسبب اشتباكات، فيما أعلن المسؤولون تسجيل أكبر زيادة يومية لإصابات «كوفيد - 19». واستخدم أفراد في الشرطة يمتطون الجياد رذاذ الفلفل في ملبورن لتفريق حشود ضمت ما يزيد على 4 آلاف واندفعت صوب صفوف الشرطة ومنعت فرقة كبيرة من عناصر شرطة مكافحة الشغب مجموعات أصغر من المحتجين من الاحتشاد في سيدني.

وقالت شرطة ولاية فيكتوريا، إنها ألقت القبض على 218 شخصاً في ملبورن عاصمة الولاية.

وفرضت 236 غرامة مالية واحتجزت ثلاثة أشخاص بتهمة الاعتداء على الشرطة، ويواجه كل محتجز غرامة قيمتها 5452 دولارا أستراليا «3900 دولار أميركي» لخرق أوامر الصحة العامة.

وسجلت أستراليا أمس، 894 إصابة جديدة بـ «كوفيد - 19» معظمها في سيدني، وهي مركز لتفش يفاقمه انتشار السلالة دلتا.