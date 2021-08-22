توقعات بارتفاع أسعار الوقود في لبنان مع تطبيق سعر صرف جديد

قال مسؤولون في لبنان إنه من المتوقع أن تقفز أسعار الوقود بشكل حاد بعدما قررت الحكومة رفع سعر الصرف المستخدم ليكون ثمانية آلاف ليرة للدولار مقابل 3900 في السابق وذلك في محاولة لتخفيف أزمة النقص الحاد في الوقود.

وقال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي لرويترز اليوم السبت إن المصرف سيوفر الدولار لواردات الوقود بسعر السوق وهو 16500 يوم الجمعة وهو أقل قليلا عن سعر السوق الموازية الذي يحوم حول 19 ألفا مضيفا أن الفرق سيكون خسارة ستتحملها الحكومة.

وقال الرئيس اللبناني يقول خزانة الدولة ستتحمل تكلفة استمرار دعم الوقود.