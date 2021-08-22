الآلاف يحاصرون مداخل مطار كابول

21 أغسطس , 2021

حاصر آلاف المواطنين الأفغان مداخل مطار العاصمة كابول، والذي يمثل شريان الحياة الرئيسي لهم، وللأجانب الذين يحاولون الفرار من البلاد بعد سيطرة حركة طالبان على مقاليد الأمور.

وقال شاهد عيان لوكالة الأنباء الألمانية إنه تم إطلاق الرصاص بشكل كثيف خارج مجمع المطار، المدجج بالسلاح، بعد أن تم نقل الآلاف عبر المطار منذ سيطرة حركة طالبان على كابول يوم الأحد الماضي، وأكد أنه سيتم إغلاق بوابة المدخل الشمالي للمطار، لمدة يومين.

وقال شاهد عيان آخر إن المحتشدين خارج المطار ينتمون إلى جميع الأطياف، وبينهم ممثلون وشخصيات إعلامية تلفزيونة وشباب ونساء يحملن أطفالا حديثي الولادة، وأشخاص معاقون، ضمن آخرين.

تجدر الإشارة إلى أن المطار هو المكان الوحيد بالعاصمة الذي تسيطر عليه القوات الدولية.