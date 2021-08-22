شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: إمكانية استخدام الطائرات المدنية في عمليات الإجلاء من أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولان، أمس السبت، إن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت شركات الطيران الأمريكية أنها قد تصدر أوامر لها للمساعدة في نقل الأشخاص الذين يجري إجلاؤهم من أفغانستان.

وأوضح مسؤول، تحدث شريطة عدم نشر اسمه، إن "أمر تحذير" صدر لشركات الطيران يوم الجمعة يبلغها بإمكانية استخدامها لكن لم يتم اتخاذ أي قرار.

وقال المسؤول إن الطائرات المدنية لن تدخل أفغانستان لكنها ستنقل بدلا من ذلك من تم إجلاؤهم من القواعد الجوية في مواقع تشمل الشرق الأوسط وألمانيا.