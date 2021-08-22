شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تروج لانهيار الردع الأمريكي في حرب نفسية ضد تايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت صحيفة «ذي هيل» الأمريكية: إن الصين تعمل على الترويج لتصورات عن الضعف الأمريكي وانهيار الردع الذي تمثله واشنطن ضمن حرب نفسية ضد حكومة تايوان، بعد سقوط العاصمة الأفغانية كابول بسرعة في أيدي حركة طالبان، عقب خروج القوات الأمريكية من أفغانستان.

وبحسب مقال لـ «جوردون ج. شانغ»، تساءلت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية التابعة للحزب الشيوعي عن أفضل مدى يمكن أن تصل إليه الولايات المتحدة في لعبة القوى الكبرى مع الصين إذا كانت لم تستطع تحقيق النصر في منافسة مع الدول الصغيرة.

وأضاف الكاتب: أكدت الصحيفة الصينية أن سيطرة طالبان على كابول تقول «إن أمريكا لا يمكن أن تكسب الحرب بعد الآن».

تسليط الضوءوأردف يقول: لقد سلط النظام الصيني هذا العام الضوء على موضوعات تهدف إلى ترهيب الآخرين لإخضاعهم، وضاعفت بكين من هذا النهج في أعقاب الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، يكمن الخطر في أن بكين ستضغط الآن من أجل اغتنام الفرصة والاستفادة مما تقول «إن أمريكا ضعيفة».

ونقل عن الصحيفة الصينية قولها: نية الرئيس جو بايدن هي التركيز على الصين، وتجميع أكبر عدد ممكن من القوات العسكرية الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بدت الإستراتيجية الكبرى خالية من العيوب وملهمة لواشنطن، إلى أن عكست الهزيمة الملحمية للولايات المتحدة والتراجع الفوضوي في أفغانستان مدى هشاشتها، إن نقل المزيد من القوات قليلا من أفغانستان إلى أطراف الصين، لا يحدث فرقًا كبيرًا بالنسبة إلى الصين.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي تمثل فيه تايوان المحور الرئيسي لدعاية بكين، قالت الصحيفة: «إن سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي بحاجة إلى الحفاظ على توازنها، ويجب أن تحتفظ القوى الانفصالية بالقدرة على الاستيقاظ من أحلامها».

ونقل عن الصحيفة الصينية، قولها: مما حدث في أفغانستان، يجب أن يدركوا أنه بمجرد اندلاع حرب في المضيق، سينهار دفاع الجزيرة في غضون ساعات ولن يأتي الجيش الأمريكي للمساعدة.

الردع الأمريكيوبحسب الكاتب، فمن الواضح أن الردع الأمريكي، وهو شيء ظهر في منتصف شهر مارس عندما سافر أكبر اثنين من الدبلوماسيين الصينيين، يانغ جيتشي مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي ووزير الخارجية التابع وانغ يي، إلى ألاسكا للقاء وزير الخارجية أنطوني بلينكين ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

ونقل عن يانغ قوله في ملاحظاته الافتتاحية في تلك المواجهة الشائنة: دعني أقول هنا «إنه أمام الجانب الصيني، الولايات المتحدة ليس لديها المؤهلات لتقول، إنها تريد التحدث إلى الصين من موقع قوة».

وأردف الكاتب: كررت بكين منذ ذلك الحين رواية «أمريكا انتهت» عدة مرات، كما هو الحال في مقال موثوق به في 10 أغسطس بيبولز ديلي بعنوان «الولايات المتحدة لم تعد لديه في موقع القوة لغطرستها ووقاحتها».

ومضى يقول: في الوقت الحالي، تعمل بكين على توسيع آفاق التعاون، في مكالمة هاتفية جرت مؤخرا، عرض وانغ على بلينكن صفقة تعاون صيني لتحقيق «هبوط ناعم» في أفغانستان مقابل تبني سياسات موالية لبكين.

وتابع: مع ذلك، فإن عرض السلام كان مصحوبا على الطريقة الصينية، بأعمال تهديد، في اليوم التالي للمكالمة، أعلنت بكين عن تدريبات عسكرية بحرية وجوية في جنوب شرق وجنوب غرب تايوان، وتأتي التدريبات بعد توقف طويل في هذه المناورات الاستفزازية داخل وحول تلك الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

فشل بايدنومضى يقول: بالنسبة إلى الجزء الأكبر، لا يبدو أن مواطني تايوان قلقون من مبادرات الدعاية الصينية الأخيرة، وجهة النظر، التي تجلت هذا الأسبوع، هي التركيز على الموثوقية الشاملة للولايات المتحدة، وليس على فشل إدارة بايدن في أفغانستان، يعرف سكان الجزيرة أن تصرفات بكين التهديدية تأتي ردا على العلاقة المتنامية بين واشنطن وتايبيه التي أصبحت واضحة بداية في النصف الثاني من إدارة ترامب واستمرت من قبل بايدن.

ولفت إلى أن كل هذا يعني أن العالم يجب أن يتوقع المتاعب قريبًا.

وأضاف: في الماضي، أصدرت سلسلة من الرؤساء الأمريكيين تحذيرات إلى الصين، لكنهم نادرا ما طبقوها، في الواقع، علم القادة الأمريكيون الصين أن تتجاهل التحذيرات، شجع هذا أسوأ العناصر في النظام السياسي الصيني من خلال إظهار الجميع في بكين أن العدوان والأفعال السيئة الأخرى لا تحمل أي تكلفة.

وتابع: لذلك من المفهوم أن الرئيس الصيني تشي جين بينغ يعتقد الآن أنه يستطيع فعل ما يريد، ومع ذلك، فإن الفشل في أفغانستان يمكن أن يكون إشارة خاطئة للقيادة الصينية، بعد كل شيء، الفارق بين أفغانستان من جهة والصين وتايوان من جهة أخرى هو أن الأمريكيين يدركون أن الصراع مع بكين، على عكس الصراع مع طالبان، يؤثر عليهم بشكل مباشر وفوري.

وأوضح أن الخطر الآن ناتج عن عدم تطابق التصورات بين بكين وواشنطن، حيث يمكن أن ينتشر الموقف المتوتر في جزء من العالم إلى أجزاء أخرى بسرعة.

وأردف: يمكن لشركاء الصين، روسيا وإيران وكوريا الشمالية، الانضمام إلى جانب بكين أو الاستفادة من الصراع بينها وواشنطن لبدء مواجهات جديدة، لذلك، قد تكون الأشهر المقبلة من أكثر اللحظات اضطرابًا على الإطلاق.