شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي يؤكد وجود مخطط لاغتياله: سنحاسب الخونة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، وجود مخططات «يائسة» لاغتياله من قبل أطراف وصفها بأنها «دأبت على الخيانة»، و«تأليب» الدول الأجنبية ضد تونس، وتوعد بمحاسبتهم.

وقال الرئيس التونسي، في كلمة له ليل الجمعة: «هناك من يجري محاولات يائسة لاغتيالي»، مطالبا القضاء بتحمل مسؤولياته في التحقيق في التجاوزات الحالية، وشدد على أنه «لا عودة إلى الوراء، وسنحاسب الخونة الذين باعوا ضمائرهم».

وأضاف سعيد: «هناك أطراف دأبت على الخيانة وتأليب الدول الأجنبية ضدنا لكنهم سيلقون جزاءهم بالقانون».

وشدد الرئيس التونسي على أن طريق الحق صعب، لكنه سيواصله بنفس المبادئ في إطار القانون. وتابع: «خلفنا وبيننا نظام ما زال يريد أن يلاحقنا، ولن يحقق ما يسعى إليه في الظلام». وحذر سعيد بأن القوات العسكرية والأمنية ستتصدى لمن يعدون لزرع القنابل.

وقال «هناك من اعتادوا العمل تحت جنح الظلام ودأبوا على الخيانة وتأليب دول أجنبية على رئيس الجمهورية والنظام في تونس وعلى وطنهم، لكن الحمد لله تفهموا في العديد من العواصم أننا لسنا على الإطلاق من سفاكي الدماء أو من الذين يفكرون في المتفجرات أو يعدون لزرع القنابل».

وتابع سعيد «ستبقى رؤوسنا مرفوعة حتى لو كانت جباهنا تتصبب عرقا وقلوبنا تعتصر ألما ودما من خيانة كثيرين من الذين باعوا ضمائرهم إن كانت لهم ضمائر في سوق النخاسة والبتات التي يعقدونها يوميا».

وأضاف خلال كلمة ليل الجمعة خلال التوقيع على اتفاقية توزيع مساعدات اجتماعية لفائدة العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا قائلا «ليتأكد المواطنون أنه لا عودة إلى الوراء، ولن يعود التاريخ إلى ما كان عليه ولن نتراجع عما عاهدنا الله والشعب عليه».

شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على أنه سيقف سدا منيعا أمام كل من يحاول ضرب الدولة التونسية «لأن هذا هدفهم... الأموال كثيرة وموجودة ولكن للأسف التوزيع غير عادل.. يتحدثون على ملايين الدنانير في وسائل الإعلام ثم يقال إن تونس دولة فقيرة فكيف ذلك؟».

واستدرك قيس سعيد «تونس ثرية برجالها وأحرارها وحرائرها وليعلموا أن هناك من يعمل من أجل الوطن لا من أجل سيارة أو مسكن وظيفي كما يفعل البعض».

قال الرئيس سعيد «تونس ليست مملكة لأحد ولا أحد لديه حصانة ولا القاضي لديه حصانة عندما يأخذ المليارات.. أعوان الديوانة يحجزون أموالا ضخمة ويقولون تونس فقيرة».