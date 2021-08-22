شكرا لقرائتكم خبر عن متشددون يقتلون 17 مدنيا في هجوم بالنيجر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول محلي ومصدر أمني أمس السبت إن 16 شخصا مدنيا على الأقل قُتلوا في هجوم على قرية في جنوب غرب النيجر، حيث نفذ متشددون مرارا عمليات قتل للمدنيين هذا العام.

وقال رئيس البلدية هاليدو تسيبو عبر الهاتف إن مسلحين مجهولين فتحوا النار خلال صلاة الجمعة في قرية ثيم بمنطقة تيلابري وقتلوا 16 شخصا.

وأكد مصدر أمني الهجوم، وقال إن عدد القتلى بلغ 17.

جاء هذا الهجوم بعد مقتل 37 مدنيا بينهم 14 طفلا يوم الإثنين في قرية بالمنطقة ذاتها.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، ومقرها نيويورك، في تقرير صدر هذا الشهر إن جماعات مسلحة في منطقتي تيلابري وتاهوا بالنيجر قتلت أكثر من 420 مدنيا وطردت عشرات الآلاف من ديارهم عام 2021.

ووقعت الهجمات ضمن صراع أوسع يمتد عبر المناطق الحدودية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر في منطقة الساحل الأفريقي وهي المناطق، التي يسعى جهاديون مرتبطون بتنظيمي القاعدة وداعش للسيطرة عليها.

وينشط عدد من الجماعات المسلحة فى النيجر ودول أخرى فى منطقة الساحل، التى تشمل بوركينا فاسو، وأعلن بعض هذه الجماعات ولاءه لتنظيم القاعدة أو تنظيم داعش.