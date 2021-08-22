شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية تطالب إسرائيل بإلغاء التدابير لتغيير وضع القدس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالبت الرئاسة الفلسطينية أمس السبت، إسرائيل بإلغاء جميع التدابير التي من شأنها تغيير وضع القدس، واحترام الوضع التاريخي القائم فيها بشأن المقدسات.

وجددت الرئاسة في بيان صحفي في الذكرى الـ52 لإحراق المسجد الأقصى على يد شخص يهودي، مطالبتها المجتمع الدولي بتوفير الحماية للأماكن الدينية المقدسة في مدينة القدس.

وقالت الرئاسة إن «الأقصى وجميع الأماكن المقدسة في القدس المحتلة ما زالت مستهدفة من الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، حيث الاقتحامات مستمرة وبشكل يومي».

وأضافت أن إسرائيل رغم كل قرارات الشرعية الدولية بخصوص مدينة القدس المحتلة، التي طالبتها بعدم المساس بقدسية الأماكن الدينية، وعلى وجه الخصوص المسجد الأقصى، باعتباره موقعا إسلاميا مقدسا مخصصا للعبادة، فإنها ما زالت تضرب بتلك القرارات عرض الحائط، وتدير الظهر لكل المخاطر التي يمكن أن تنشب نتيجة سياساتها المتهورة غير المسؤولة.

وشددت الرئاسة على أن القدس «خط أحمر ولن نقبل المساس بها، والمسجد الأقصى هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ولن نحيد عنه، ونحيي أهلنا في القدس المرابطين في الأقصى على صمودهم في وجه المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى فرض تغيير زماني ومكاني عليه».

وطالبت إسرائيل بإلغاء جميع التدابير التي من شأنها تغيير وضع القدس، والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2334 لسنة 2016، الذي أكد صراحة عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.