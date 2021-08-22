شكرا لقرائتكم خبر عن ناشط إيراني يصف خامنئي بعدو الشعب ويحمله مسؤولية مجزرة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهم الناشط السياسي وأحد شخصيات الحركة الخضراء الإيرانية أبوالفضل قدياني، علي خامنئي، بأنه «حوّل كورونا إلى أداة قتل ضد الشعب الإيراني».

وأضاف الناشط الإيراني إن المسؤول عن مأساة كورونا هي «الحكومة المتقاعسة ووزير الصحة ويجب أن يحاسبوا على أدائهم، ولكن المقصّر والمسؤول الرئيسي هو علي خامنئي».

وبحسب موقع إيران إنترناشيونال، فإن الناشط أصدر بيانا تم نشره على موقع «كلمة» طالب فيه المرشد الإيراني، علي خامنئي، «بتقديم استقالته وإجراء استفتاء لتغيير نظام الجمهورية الإسلامية إلى نظام ديمقراطي علماني»، الذي يعتبر «أكثر الطرق سلمية والأقل عنفا».

دعوة للتنحي

وكتب «قدياني»: يجب على خامنئي أن يتنحى لأنه غير منتخب من قبل الشعب.

وأضاف الناشط السياسي إن «علي خامنئي، ومن أجل الحفاظ على قوته الشيطانية، وافق على مساعدة تنظيم طالبان الأصولي والإجرامي واللاإنساني وتبرئة هذه المجموعة الإرهابية لأن الهدف لديه يبرر أي وسيلة. لكن في النهاية، سيسقطه الشعب بالوحدة والانسجام، هو ونظامه من عرش السلطة».

ووصف «قدياني» المرشد الإيراني بأنه «المستبد في إيران في الوقت الراهن»، الذي «لا يهمل أي فرصة لضرب الشعب الإيراني المظلوم، وقد خلق حتى الآن العديد من الويلات في مختلف المجالات، وآخرها مجزرة كورونا».

ووصف علي خامنئي بـ «العدو الأكبر للشعب الإيراني والسبب الرئيسي لهذه المأساة الكبرى»، وأضاف «قدياني»: «في البداية، تسبب خامنئي في زيادة تفشي كورنا في البلاد من خلال التستر والاستهانة بهذا الفيروس، ثم زعم أن كورونا هي من مؤامرات الأعداء، ثم رفض المساعدات الدولية في وقت حرج وحساس، وأخيرا أصدر أوامر بمنع استيراد اللقاح من أمريكا وبريطانيا وقام بعرقلة استيراد اللقاحات من دول أخرى».

منع اللقاحات

وكان المرشد الإيراني قد منع في وقت سابق استيراد اللقاحات الأمريكية والبريطانية، وشدد على ضرورة الإنتاج المحلي للقاح، ولكن مع تفاقم أزمة المرض خلال الأسابيع الماضية اعتبر خامنئي كورونا مؤخرا بأنها قضية «فورية وأولى» للبلاد وطالب بتوفير اللقاح بأي شكل ممكن.

وسبق أن وصف خامنئي مرض كورونا بأنه «مرض عابر»، وقال: «لا نعتقد أن هذا المرض كبير للغاية، وهناك أمراض أكبر من هذا، يمكن حل العديد من المشاكل من خلال الدعاء والتوسل».

يذكر أن إيران شهدت خلال الأسابيع الماضية أرقاما قياسية جديدة لإحصاءات الوفيات والإصابات فيها، فيما حذر العديد من المسؤولين الصحيين والعلاجيين في مختلف المدن الإيرانية من نقص الأدوية والمستلزمات العلاجية والطاقم الطبي لديها.

وكتب «قدياني» أن المرشد الإيراني «يعلم ويرى بوضوح أن أكثر من 90 % من الشعب يعارضونه بشدة ويعارضون نظامه المعادي للشعب».

وفي معرض إشارته إلى اعتقال 6 محامين ونشطاء مدنيين، أكد الناشط قدياني «تم اعتقالهم بسبب سعيهم للحرية وتحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الشعب. نأمل أن يتم إطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن. وقبل ذلك، قام عملاؤه القمعيون باعتقال جواد لعل محمدي هذا المعلم الشريف وأحد الأربعة عشر شخصا الذين وقّعوا بيان استقالة خامنئي وطالبوا بتغيير النظام، وتم نقله إلى مكان مجهول وعرّضوه للتعذيب أيضا».

حقوق الإنسان

وفي سياق متصل، وصف مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمان، في تقريره الأخير أن «حالة حقوق الإنسان آخذة في التدهور وتنتهك بشكل صارخ في إيران». وبحسب التقرير، تعرض الصحفيون والنشطاء المدنيون لضغوط من الأجهزة الأمنية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، التي جرت في يونيو الماضي.

ولفت إلى أن «نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية كانت أقل من 50 %، حيث أدلى أكثر من 13 % من الناخبين بأصواتهم الباطلة». وقال التقرير إن «أولئك الذين دعوا إلى مقاطعة الانتخابات تعرضوا للاعتقال أو المضايقة من قبل قوات الأمن». واستشهد بأحكام الإعدام في إيران وغياب المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، واحتجاز مزدوجي الجنسية.

وأشار المقرر الأممي في تقريره إلى انتهاك حقوق الإيرانيين وأعمال العنف، التي حدثت في نوفمبر 2019، وكذلك إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية من قبل الحرس الثوري في مطلع يناير 2020.