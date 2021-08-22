شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 10 قادة إيرانيين في محافظة مأرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة اليمنية، أمس السبت، مقتل عشرة من القيادات العسكرية في الحرس الثوري الإيراني، بمحافظة مأرب.

وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني مقتل المدعو «حيدر سيرجان»، أحد الخبراء الإيرانيين ومعه تسعة آخرون ومنهم «موسى القحازي» و«أحمد السحاري» ينتحلون رتبة «عقيد» يوم الجمعة، إثر غارة جوية لتحالف دعم الشرعية على مواقع ميليشيا الحوثي في جبهة صرواح بمحافظة مأرب.

وأضاف في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع «تويتر» أن مقتل هذه القيادات الإيرانية يؤكد حجم ومستوى الانخراط الإيراني ودورها المزعزع لأمن واستقرار اليمن.