شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مليار جنيه لتنمية جنوب سيناء و7 تجمعات زراعية أبرز مستهدفات القطاع الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولي خطة التنمية للعام المالي الحالي 2021/2022 أولوية خاصة بسيناء، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بإحداث طفرة في محافظات بعينها لم تنل فيما مضى القدر المناسب من الاهتمام رغم ما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيات تنموية.

وتبلغ جملة الاستثمارات الحكومية الموجهة بخطة العام المالي الجاري 2021/2022 لتنمية محافظة جنوب سيناء حوالي 7 مليار جنيه تمول الخزانة العامة منها 72.8 % ( 5.1 مليار جنيه ).

ويلاحظ استحواذ قطاع المياه على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات بنحو 23.3 % يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 22.9 % ثم قطاعات التعليم والزراعة واستصلاح الأراضي والنقل والتخزين.

وفي هذا الصدد نستعرض أهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها في المحافظة خلال عام الخطة في قطاع الزراعة والري:

1- إنشاء سبعة تجمعات زراعية فضلا عن حفر آبار، وإنشاء سدود للحماية من أخطار السيول بجنوب سيناء.

2- رفع إنتاجية المحاصيل الزراعية عن طريق التحسين الوراثي باستنباط الأصناف المحسنة، والمحافظة عليها، وإنتاج تقاوى وتجديد لالتها المتداولة.

3- التقنيات الحديثة لمزارعي الصوب الزراعية بالمحافظة.

4- استكمال إنشاء محطة بحثية ثلاثية الغرض، وإنشاء وحدات بيطرية.

5 - استكمال إنتاج تقاوي بنجر السكر تحت الظروف المصرية.