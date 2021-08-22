الصناعة: استكمال تجهيز مركز الأسمرات واستحداث 6 حرف يدوية العام الجارى

القاهرة - سامية سيد - عدد من المشروعات الهامة تضمنتها خطة مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة التجارة والصناعة خلال العام المالي الجاري 2021/2022، والتي يأتي في مقدمتها استكمال تجهيز مركز الأسمرات.

وفي هذا الصدد، نستعرض في ضوء خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المقدمة من وزارة التخطيط، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) أبرز مستهدفات مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني :

1- استكمال تجهيز مركز الاسمرات واستحداث عدد ( 6 ) حرف يدوية.

2- إحلال وتجديد وتأهيل جزئي لمراكز العصلوجي بالزقازيق وأسوان وبياض العرب بینی سويف والمنصورة ، ومركز التكنولوجيا المتميز ، ومعهد تدريب المدربين بالقاهرة.

يٌشار إلي أن الخطة الاستثمارية للجهاز الحكومي تضمنت اعتماد 1.47 مليار جنيه لوزارة التجارة والصناعة العام المالي الجاري، وذلك للاضطلاع بعدد من الأعمال والتي تتوزع علي الجهات المعنية بالوزارة، ويأتي ذلك في إطار جهود تفعيل الدور الإشرافي والرقابي لوزارة التجارة والصناعة وهيئاتها التابعة ، وتعظيم مساهمتها في دعم الصناعة الوطنية ورفع كفاءتها.