روسيا / إطلاق سراح 600 مسلم أوقفتهم الشرطة في مسجدٍ بموسكو

اسماعيل عبد الحي - أطلقت الشرطة الروسية مساء الجمعة، سراح 600 مسلم قامت بإيقافهم في مسجد بالقرب من العاصمة موسكو.

جاء ذلك حسب تصريحات المحامية، ماريا كراسوفا نقلتها وكالة "تارس" الروسية للأنباء، حيث لفتت أنه تم إيقاف المسلمين في مسجد بمدينة كوتلنيكي التابعة للعاصمة موسكو.

وقالت كراسوفا في تصريحاتها، إن الشرطة حينما داهمت المسجد، أطلقت سراح المواطنين الروس بعد معاينة جوزات سفرهم، فيما إقتادت الأجانب إلى مخفر الشرطة.

وتابعت "وفي وقت لاحق تم الإفراج عن جميع الموقوفين، ولم يتم إعداد محضر عن الواقعة"، مضيفة "وحسب ضابط شرطة، فإن عملية الإيقاف كانت جزءًا من أنشطة المراقبة".

الأناضول