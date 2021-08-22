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السعودية تستقبل أولى رحلات المعتمرين القادمين من الخارج

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ابوظبي - سيف اليزيد - الرياض (وكالات)

وصلت إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة في المملكة العربية أولى طلائع المعتمرين، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من انتشار فيروس .
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه «جرى إعداد خطة متكاملة لتقديم جميع الخدمات لضيوف الرحمن، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، أثناء إنهاء إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة، باستخدام أحدث الأجهزة التقنية».
وكان في استقبال المعتمرين بالمطار مدير إدارة الحج والعمرة التابع لوكالة وزارة الحج والعمرة هاني الصاعدي ومدير عام الإدارة العامة لخدمات الزوار راكان بن حسن السباعي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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